Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість летальних випадків зросла за добу на 5 (з 52 випадків до 57). Одужали ще 10 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, збільшилася з 35 до 45).
“Станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Ситуація по областях наступна:
• Вінницька область – 102 випадки;
• Волинська область – 38 випадків;
• Дніпропетровська область – 41 випадок;
• Донецька область – 11 випадків;
• Житомирська область – 31 випадок;
• Закарпатська область – 51 випадок;
• Запорізька область – 47 випадків;
• Івано-Франківська область – 218 випадків;
• Кіровоградська область – 78 випадків;
• місто Київ – 300 випадків;
• Київська область – 130 випадків;
• Львівська область – 61 випадок;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 43 випадки;
• Полтавська область – 19 випадків;
• Рівненська область – 64 випадки;
• Сумська область – 56 випадків;
• Тернопільська область – 169 випадків;
• Харківська область – 5 випадків;
• Херсонська область – 18 випадків;
• Хмельницька область – 16 випадків;
• Чернівецька область – 302 випадки;
• Черкаська область – 80 випадків;
• Чернігівська область – 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей, а також міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня в Центр надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 8 квітня було зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтвердили 206 нових випадків. Це була найбільша кількість випадків зараження, яку фіксували за добу в Україні з початку спалаху вірусу.
- Показник летальності від коронавірусу в Україні становить 3,1 %. Це істотно менше, ніж, наприклад, в Італії чи Іспанії.