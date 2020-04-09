В Україні станом на ранок 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Кількість летальних випадків зросла за добу на 5 (з 52 випадків до 57). Одужали ще 10 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, збільшилася з 35 до 45).

“Станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 102 випадки;

• Волинська область – 38 випадків;

• Дніпропетровська область – 41 випадок;

• Донецька область – 11 випадків;

• Житомирська область – 31 випадок;

• Закарпатська область – 51 випадок;

• Запорізька область – 47 випадків;

• Івано-Франківська область – 218 випадків;

• Кіровоградська область – 78 випадків;

• місто Київ – 300 випадків;

• Київська область – 130 випадків;

• Львівська область – 61 випадок;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 43 випадки;

• Полтавська область – 19 випадків;

• Рівненська область – 64 випадки;

• Сумська область – 56 випадків;

• Тернопільська область – 169 випадків;

• Харківська область – 5 випадків;

• Херсонська область – 18 випадків;

• Хмельницька область – 16 випадків;

• Чернівецька область – 302 випадки;

• Черкаська область – 80 випадків;

• Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей, а також міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 квітня в Центр надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення про підозру на COVID-19.