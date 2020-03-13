Відповідне повідомлення оприлюднено в Telegram-каналі МОЗ України “Коронавірус_Інфо”.

“71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла. МОЗ України висловлює співчуття рідним”, – сказано в повідомленні.

Під наглядом лікарів зараз знаходяться близькі родичі померлої, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала.

У МОЗ зазначають, що померла жінка “перебувала в групі ризику”.

“Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2 %. Для 40-49-річних – відповідно 0,3 %; для 50-59-річних – 1,3 %; для 60-69-річних – 3,4 %, для 70-79-річних – 7,8 %. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5 %“, – розповіли в МОЗ.