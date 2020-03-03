Про це повідомив сьогодні на терміновому брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Випадок зафіксовано в Чернівецькій області.

“Сьогодні в Україні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Випадок зафіксовано у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого. 26 лютого ця людина поверталася через румунський аеропорт. Там був проведений температурний скринінг. Температура людини була нормальною. Після цього вона через державний прикордонний пункт в’їзду повернулася в Чернівецьку область”, – розповів Ляшко.

Заступник міністра уточнив, що подорожувала по Італії сім’я – чоловік з дружиною. Зараження поки підтверджено у чоловіка.

У Чернівецькій області їм було додатково проведено температурний скринінг, заповнено опитувальник і вручена “пам’ятка про самоізоляцію”, оскільки вони подорожували по країні, де зареєстровані випадки зараження коронавірусом.

“Вони самоізолювалися, і буквально через два дні після цього у людини з’явилися симптоми, що свідчили про можливу коронавірусну інфекцію”, – заявив Ляшко.

Чоловік звернувся за консультацією до сімейного лікаря та “продовжував виконувати рекомендації” до 29 лютого, коли “пізно вночі з’явилися певні симптоми, які мали потребу в додатковій консультації в інфекційній лікарні”.

Його забрала бригада “швидкої допомоги”, яка була раніше визначена управлінням охорони здоров’я для виїзду до можливих хворих на коронавірус. Чоловік був доставлений до заздалегідь визначеної для таких випадків медустанови.

Під час огляду у чоловіка були взяті зразки для дослідження. Їх доставили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України.

“Вчора я вам говорив, що у нас було 4 випадки з підозрою (на коронавірус, – ред.). Сьогодні ця підозра підтверджена у однієї людини”, – наголосив Ляшко.