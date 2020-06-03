Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 8 людей. Водночас одужали 362 пацієнта.
“Станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1050 випадків;
• Волинська область – 959 випадків;
• Дніпропетровська область – 950 випадків;
• Донецька область – 166 випадків;
• Житомирська область – 780 випадків;
• Закарпатська область – 1236 випадків;
• Запорізька область – 463 випадки;
• Івано-Франківська область – 1465 випадків;
• Кіровоградська область – 523 випадки;
• місто Київ – 3133 випадки;
• Київська область – 1652 випадки;
• Львівська область – 1830 випадків;
• Луганська область – 49 випадків;
• Миколаївська область – 295 випадків;
• Одеська область – 913 випадків;
• Полтавська область – 272 випадки;
• Рівненська область – 1873 випадки;
• Сумська область – 174 випадки;
• Тернопільська область – 1200 випадків;
• Харківська область – 1131 випадок;
• Херсонська область – 179 випадків;
• Хмельницька область – 469 випадків;
• Чернівецька область – 3442 випадки;
• Черкаська область – 416 випадків;
• Чернігівська область – 203 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 червня в Центр надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61 тис. 138 повідомлень про підозру на COVID-19.
У цілому проведено 381 тис. 552 тестування методом ПЛР.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.