Станом на ранок 3 червня в Україні зафіксовано 24 тисячі 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 483 – за останню добу.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 8 людей. Водночас одужали 362 пацієнта.

“Станом на 9:00 3 червня в Україні 24 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10 440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1050 випадків;

• Волинська область – 959 випадків;

• Дніпропетровська область – 950 випадків;

• Донецька область – 166 випадків;

• Житомирська область – 780 випадків;

• Закарпатська область – 1236 випадків;

• Запорізька область – 463 випадки;

• Івано-Франківська область – 1465 випадків;

• Кіровоградська область – 523 випадки;

• місто Київ – 3133 випадки;

• Київська область – 1652 випадки;

• Львівська область – 1830 випадків;

• Луганська область – 49 випадків;

• Миколаївська область – 295 випадків;

• Одеська область – 913 випадків;

• Полтавська область – 272 випадки;

• Рівненська область – 1873 випадки;

• Сумська область – 174 випадки;

• Тернопільська область – 1200 випадків;

• Харківська область – 1131 випадок;

• Херсонська область – 179 випадків;

• Хмельницька область – 469 випадків;

• Чернівецька область – 3442 випадки;

• Черкаська область – 416 випадків;

• Чернігівська область – 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 3 червня в Центр надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61 тис. 138 повідомлень про підозру на COVID-19.

У цілому проведено 381 тис. 552 тестування методом ПЛР.