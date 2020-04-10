В Україні станом на ранок 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 311 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Кількість летальних випадків за добу зросла на 12 (з 57 до 69).

“Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Ситуація по областях наступна:

• Вінницька область – 119 випадків;

• Волинська область – 41 випадок;

• Дніпропетровська область – 52 випадки;

• Донецька область – 11 випадків;

• Житомирська область – 41 випадок;

• Закарпатська область – 56 випадків;

• Запорізька область – 54 випадки;

• Івано-Франківська область – 254 випадки;

• Кіровоградська область – 82 випадки;

• місто Київ – 348 випадків;

• Київська область – 140 випадків;

• Львівська область – 82 випадки;

• Луганська область – 3 випадки;

• Миколаївська область – 0 випадків;

• Одеська область – 46 випадків;

• Полтавська область – 20 випадків;

• Рівненська область – 85 випадків;

• Сумська область – 63 випадки;

• Тернопільська область – 196 випадків;

• Харківська область – 6 випадків;

• Херсонська область – 27 випадків;

• Хмельницька область – 16 випадків;

• Чернівецька область – 366 випадків;

• Черкаська область – 86 випадків;

• Чернігівська область – 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 10 квітня в Центр надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.