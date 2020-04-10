Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість летальних випадків за добу зросла на 12 (з 57 до 69).
“Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Ситуація по областях наступна:
• Вінницька область – 119 випадків;
• Волинська область – 41 випадок;
• Дніпропетровська область – 52 випадки;
• Донецька область – 11 випадків;
• Житомирська область – 41 випадок;
• Закарпатська область – 56 випадків;
• Запорізька область – 54 випадки;
• Івано-Франківська область – 254 випадки;
• Кіровоградська область – 82 випадки;
• місто Київ – 348 випадків;
• Київська область – 140 випадків;
• Львівська область – 82 випадки;
• Луганська область – 3 випадки;
• Миколаївська область – 0 випадків;
• Одеська область – 46 випадків;
• Полтавська область – 20 випадків;
• Рівненська область – 85 випадків;
• Сумська область – 63 випадки;
• Тернопільська область – 196 випадків;
• Харківська область – 6 випадків;
• Херсонська область – 27 випадків;
• Хмельницька область – 16 випадків;
• Чернівецька область – 366 випадків;
• Черкаська область – 86 випадків;
• Чернігівська область – 9 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 10 квітня в Центр надійшло 862 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на ранок 9 квітня в Україні було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 224 нові випадки.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін заявив, що провести масове тестування населення в Україні на коронавірус COVID-19 практично неможливо і недоцільно.