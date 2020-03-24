Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків”, – наголошується в повідомленні.

Так, COVID-19 виявлено в:

• Дніпропетровській області – 2 випадки;

• Донецькій області – 1 випадок;

• Житомирській області – 2 (1 летальний) випадки;

• Івано-Франківській області – 5 випадків (1 летальний);

• місті Київ – 29 випадків;

• Київській області – 15 випадків, з них 10 за останню добу;

• Львівській області – 2 випадки;

• Тернопільській області – 2 випадки, з яких 1 за останню добу;

• Чернівецькій області – 25 випадків (1 летальний);

• Черкаській області – 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.