Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
“Станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків”, – наголошується в повідомленні.
Так, COVID-19 виявлено в:
• Дніпропетровській області – 2 випадки;
• Донецькій області – 1 випадок;
• Житомирській області – 2 (1 летальний) випадки;
• Івано-Франківській області – 5 випадків (1 летальний);
• місті Київ – 29 випадків;
• Київській області – 15 випадків, з них 10 за останню добу;
• Львівській області – 2 випадки;
• Тернопільській області – 2 випадки, з яких 1 за останню добу;
• Чернівецькій області – 25 випадків (1 летальний);
• Черкаській області – 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на COVID-19.
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