13 травня в Україні без опадів, лише вночі в східних, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в північних і центральних (крім Дніпропетровської) областях 1-6 °C, на грунті заморозки 0-5 °C, в західних областях заморозки в повітрі 0-3 ° C, на решті території 4-9 °C; вдень 12-17 °C, в південній частині до 19 °C, в Карпатах 7-12 °C.