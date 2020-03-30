Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Facebook.
Повідомляється, що пункти скринінгу розгорнуті по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації.
“Всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються до закладу охорони здоров’я (самозверненням, спрямовані лікарем або транспортуванням бригадою екстреної медичної допомоги) повинні пройти первинний скринінговий медичний розподіл ще до входу в приймальне відділення (відділення екстреної медичної допомоги)”, – розповіли в МОЗ.
Первинне скринінгове медичне сортування включає:
надягання медичної маски на пацієнта і його супровід;
безконтактне вимірювання температури тіла пацієнта;
короткий збір анамнезу на виявлення респіраторних симптомів (кашель, нежить, задишка і т. д.).
У МОЗ зазначають, що це дозволить медичним працівникам розподіляти пацієнтів в залежності від ступеня тяжкості і госпіталізувати в лікарню тільки хворих, які потребують цілодобового медичного спостереження.
Крім того, така схема буде сприяти зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.