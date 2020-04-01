Про це повідомляється на сайті міста Шепетівка.

Так, депутати обласної ради на черговому засіданні, яке проводилося на вулиці, підтримали перейменування комунального Обласного літературно-меморіального музею ім. М. О. Островського в Музей пропаганди.

Варто зазначити, що прийняттю цього рішення передувала тривала дискусія і в підсумку за перейменування проголосували 46 депутатів, вісім були проти.

Фото: prostir.museum

Необхідність розгляду цього питання саме на позачерговому пленарному засіданні викликана тим, що відповідно до законів України “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки”.

Будівництво музею М. Островського почалося у 1974 році. Фінансування здійснювалося за рахунок комсомольських відрахувань, що надходять до фонду. 16 червня 1979 року відбулося урочисте відкриття нового музею.