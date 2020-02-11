В Україні запустили соціально-просвітницький сайт stop-sexting.in.ua та інформкампанію #не_ведісь, спрямовану на боротьбу з сексуальним насильством над дітьми в Мережі.

Про це повідомили на сайті Президента України.

У вівторок, 11 лютого, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба оголосив про запуск спільно з Міністерством цифровий трансформації соціально-просвітницького порталу stop-sexting.in.ua.

На сайті stop-sexting.in.ua підлітки можуть знайти інформацію про те, як убезпечити себе в Мережі, а також практичні поради про те, що робити, якщо, наприклад, хтось просить у них інтимні фото або надсилає їм свої.

Крім того, за допомогою сайту підлітки можуть анонімно повідомити про те, що хто-небудь опублікував їхні інтимні фото або відео в Мережі. Ці повідомлення оброблять волонтери організації Internet Watch Foundation, розташованої в Великобританії. Вони вживатимуть заходів для того, щоб зупинити поширення цього контенту.

Довідка. Секстинг — це пересилання особистих інтимних фотографій та повідомлень інтимного змісту в Інтернеті або за допомогою SMS-повідомлень. Визначення з’явилося в 2005 році в Новій Зеландії, а приводом для цього послужив вчинок 13-річної школярки, яка виставила свої відверті знімки на сайті знайомств.

Психологи вважають, що секстинг сам по собі не несе ніяких негативних наслідків для психіки дітей та підлітків, але він може спричинити скандал або стати причиною самогубства підлітка, якщо фотографії будуть опубліковані.