Кабінет міністрів прийняв рішення щодо створення міністерства з питань окупованих територій, а також продовження роботи над запуском телеканалу для ОРДЛО.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

На нараді в Офісі президента за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради він повідомив, що створення профільного міністерства дозволить ефективно налагоджувати комунікацію і роботу з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

“Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу і питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і тимчасово переміщеними особами”, – заявив Гончарук.

Також Кабмін продовжить працювати над запуском спеціального українського телеканалу для жителів ОРДЛО. Це питання на контролі у міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.