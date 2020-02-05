Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
На нараді в Офісі президента за участю представників Кабінету міністрів і Верховної Ради він повідомив, що створення профільного міністерства дозволить ефективно налагоджувати комунікацію і роботу з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях.
“Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу і питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію і тимчасово переміщеними особами”, – заявив Гончарук.
Також Кабмін продовжить працювати над запуском спеціального українського телеканалу для жителів ОРДЛО. Це питання на контролі у міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського.
- 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з деякими умовами. Одним із доручень стала підготовка до поділу раніше об’єднаних міністерств. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.