Про це повідомляє прес-служба РНБО.

“Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має вирішити, перш за все, проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутність профільного координаційного органу, і ввести системний підхід до розвитку цієї сфери”, – розповів секретар РНБО Олександр Данилов.

За його словами, мова йде про спільну позицію РНБО й Офісу президента про реформування військово-промислового комплексу і розробку довгострокового планування його розвитку.

Секретар РНБО заявив, що спільно з міністерством планується створити також нову посаду віцепрем’єра. Після цього будуть вирішені питання організаційно-правової форми роботи підприємств, які входять до складу державного концерну “Укроборонпром”.