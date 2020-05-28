Про це повідомляє прес-служба РНБО.
“Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має вирішити, перш за все, проблему недостатнього рівня координації суб’єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутність профільного координаційного органу, і ввести системний підхід до розвитку цієї сфери”, – розповів секретар РНБО Олександр Данилов.
За його словами, мова йде про спільну позицію РНБО й Офісу президента про реформування військово-промислового комплексу і розробку довгострокового планування його розвитку.
Секретар РНБО заявив, що спільно з міністерством планується створити також нову посаду віцепрем’єра. Після цього будуть вирішені питання організаційно-правової форми роботи підприємств, які входять до складу державного концерну “Укроборонпром”.
- У січні стало відомо, що Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб буде розділено, а майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем’єр-міністр.