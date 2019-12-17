Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в Україні незабаром з'являться приватні СІЗО (слідчі ізолятори попереднього ув'язнення) з підвищеним рівнем комфорту. Платити за це будуть утримувані особи.

Про це міністр розповів в ефірі політичного ток-шоу “Свобода слова” на ICTV.

Відповідаючи на питання про те, чи планують в Україні приватизувати в’язниці, міністр сказав, що ні, оскільки тоді з’явиться інтерес в тому, щоб було більше ув’язнених. При цьому, в’язниці стануть інтересом великого бізнесу, а не методом перевиховання.

“Бізнес не зацікавлений в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, більш дешеві способи покарання … Тюрма – це дуже дорого. Вони хочуть, щоб якомога більше людей потрапляли в тюрми, і вони лобіюють. Це сталося в США, це сталося в Великобританії. Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію в’язниць. Ми підемо на приватизацію СІЗО”, – сказав Малюська.

У приватних СІЗО будуть створені камери з підвищеним рівнем комфорту. При цьому платити за “сервіс” будуть утримувані особи.

“Це нам забезпечить додаткові кошти для того, щоб забезпечити більш якісні умови для тих, хто перебуває там безкоштовно”, – сказав міністр.