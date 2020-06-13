Covid-19 Україна

оновлено 13.06.2020 о 11:02

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В Україні поки не відкриватимуть кінотеатри, – МОЗ

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні вирішили поки залишити кінотеатри закритими.

Субота, 13 червня 2020, 12:09

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Вчора на засіданні уряду було прийнято рішення: ми обмежили діяльність кінотеатрів, з метою недопущення погіршення ситуації, вони не відкриваються”, – повідомив Степанов.

Він також розповів і про інші зміни, які затвердив уряд.

“Також іноземці не можуть перетинати державний кордон без наявного поліса страхування витрат на лікування COVID-19. Встановлено вимоги обов’язкової обсервації тільки для осіб, які перетинають кордон і прибувають з країн із значним погіршенням ситуації з COVID-19, скасовується обсервація для тих, хто прибуває з ОРДЛО”, – додав міністр.

  • За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом, що є найбільшою добовою кількістю випадків COVID-19 з початку епідемії.
Теги: МОЗ, кінотеатри, Коронавірус, Україна

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