В Україні поки не відкриватимуть кінотеатри, – МОЗ

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні вирішили поки залишити кінотеатри закритими.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Вчора на засіданні уряду було прийнято рішення: ми обмежили діяльність кінотеатрів, з метою недопущення погіршення ситуації, вони не відкриваються”, – повідомив Степанов.

Він також розповів і про інші зміни, які затвердив уряд.

“Також іноземці не можуть перетинати державний кордон без наявного поліса страхування витрат на лікування COVID-19. Встановлено вимоги обов’язкової обсервації тільки для осіб, які перетинають кордон і прибувають з країн із значним погіршенням ситуації з COVID-19, скасовується обсервація для тих, хто прибуває з ОРДЛО”, – додав міністр.