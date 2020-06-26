Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.
“Стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими лікарями, нашими медпрацівниками є досить ефективними. Показник летальності (від COVID-19 — ред.) у нас складає 2,6%. Якщо ми подивимося на показник летальності, наприклад, у Німеччині, то це 4%, у США — 5%, у Франції — 18%, в Іспанії – 9,5%. У нас — 2,6%. Це все завдяки роботі наших медичних працівників та провідним фахівцям, які складали стандарти лікування”, – сказав Степанов.
За його словами, якщо говорити про регіони, в яких від коронавірусу померло найбільше людей, то на першому місці знаходиться Чернівецька область (178 летальних випадків), за нею Львівська (126), а на третьому місці Київ (102).
- В Україні станом на 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу виявили 1 109 нових випадків.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.