16 липня в Україні святкують День бухгалтера. Дату було обрано на честь прийняття Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 16 липня 1999 року і затверджено як День бухгалтера 18 червня в 2004 році.

#Букви зібрали варіанти привітання з Днем бухгалтера.

Також існує Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day), який відзначають щорічно 10 листопада. Це свято часто називають Днем бухгалтера (Accountant’s Day).

18 червня в 2004 році була затверджена дата святкування Дня бухгалтера України – 16 липня. Незадовго до цього, в 1999 році, як раз з 16 липня, закон Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні став чинним. Тому українські бухгалтери відзначають професійне свято кілька разів на рік.

В цей день у багатьох компаніях привітання бухгалтерів стало доброю традицією. Наприклад, в США роботу кращих фахівців обов’язково заохочують грошовою премією або цінним подарунком. У різних компаніях часто дарують бухгалтерам тематичні сувеніри, організовують фуршети.

Цікаві факти про бухгалтерів

Першою людиною, яка одержала звання бухгалтера, був Христофор Штехер – діловод Інсбрукської рахункової палати. До цього представників професії називали писарами.

Співвідношення жінок і чоловіків в бухгалтерській професії – приблизно 80% на 20% на користь жінок.

Через помилки і неточності податкового законодавства США в період з 1998 по 2005 рік дві третини американських і 68% іноземних компаній, що працюють в США, взагалі не сплачували жодних податків – причому абсолютно офіційно і легально.

Привітання з Днем бухгалтера

В День бухгалтера желаю,

Чтоб компьютер не завис,

Дебет с кредитом сходились,

Ведь Вы — класс специалист!

В личной жизни — много счастья,

В доме — радость и уют.

Пусть уходят прочь несчастья,

А любовь, удача — ждут!

***

Все отчеты пусть сдаются

Просто, весело, шутя —

Жизнь заставит улыбнуться,

С Днем бухгалтера тебя!

Пусть карьера вверх стремится,

Все удастся — только верь.

Ты собой можешь гордиться,

Исполняй мечты скорей!

***

Рассчитать и приумножить,

Это все бухгалтер может.

Поздравляю с вашим днем,

Только радость будет в нем.

Пусть для вас растут цветы,

Пусть все исполнятся мечты,

Любовь пусть окружает нежно,

Удача будет пусть безбрежной!

***

Работа нужная, работа важная,

Она тяжелая, она бумажная.

Бухгалтером непросто быть в Украине,

Балансы и налоги, накладные,

Еще бумажек куча для отчета,

Ну, в общем, сумасшедшая работа!

Украинские бухгалтера!

Желаю в праздник вам добра!

Пусть сходятся быстрее сверки

И не тревожат вас проверки,

Пускай баланс в ажуре будет,

Шеф премию дать не забудет,

Желаю в срок сдавать отчеты

И пусть вас радует работа.

***

Хай збігаються всі звіти,

І сміються в хаті діти.

Хай банкноти не підводять,

І в роботі не нашкодять.

***

С Днем бухгалтера сердечно поздравляю,

Спать спокойно по ночам желаю.

Чтобы цифры складывались ладно,

Вырастали там, где Вам так надо.

Чтоб хотелось утром просыпаться,

Жизнью полной грудью наслаждаться.

Виртуозно Вам сводить отчеты

И успеха настоящего в работе!

Дебет с кредитом сводить,

Все прогнозы обсудить,

Накладные перебрать

И зарплату обсчитать —

Все вот это по зубам

Доблестным бухгалтерам.

Хочется вам пожелать

Нестыковок избежать,

Все проверки пережить

И всегда с деньгами быть.

В общем, с праздником, друзья.

Нам без вас никак нельзя.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

За що повага від людей.

***

Забудь про баланс, отложи калькулятор,

Отчет никуда от тебя не уйдет.

Сегодня к тебе пусть в полном объеме,

Любовь и удача поступят на счет!

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Декларації самі дають звіти,

А прихильники дарують квіти.

Щоб важка ваша робота

Приємною була завжди.

І лиш велика банкнота

З вами перейшла на “ти”.

***

В убытке пусть будут волнения, тревоги,

В избытке – здоровье, почет и успех.

И пусть не пугают рост цен и налоги,

Работай, старайся и будь лучше всех!

В день професії бухгалтера

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро вам бажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

С днем бухгалтера, коллеги!

Интереснейших задач.

Перспектив, лихих стратегий,

Планов дерзких, сил, удач.

Пусть доходы не печалят,

Смелых планов, тем, идей.

Каждый — свое дело знает,

Не сбавляйте скоростей!

***

Желаю больше выходных,

Коротких будней трудовых,

Зарплат достойных, втрое выше,

И счастья в жизни выше крыши!

Дому — комфорта и тепла,

Душе — порядка и добра,

А телу — красоты, здоровья,

Блаженствовать где-то у моря!

Любви великой и удачи

Во всех делах, никак иначе,

Жить полной жизнью, для себя.

Всех с Днем бухгалтера, друзья!

Всю нашу бухгалтерию

Сегодня поздравляю,

Удачи и везения,

Коллеги, вам желаю!

В работе всем терпения

И горестей не знать,

Чтоб было настроение

Всегда на цифру пять!

***

Я желаю вам, коллеги,

Чтоб на все хватило сил,

Чтобы каждый миг работы

Только радость приносил.

Быть надеждой, быть оплотом,

Быть расчетам точно в срок

И покоя вам желаю

Ежедневно хоть часок.

***

Цифры, цифры, дебет, кредит,

Снова цифры, бухучет.

В сутки времени нехватка —

Кто бухгалтер, тот поймет!

Эх, коллеги, нам терпенья

Остается пожелать,

Чтоб баланс был безупречным,

Аудит ему под стать.

Поздравляю с Днем бухгалтера и от души желаю считать не только цифры по плану счетов и в проводках, но и счастливые мгновения в жизни, дни радости и удачи, теплые встречи и сбывшиеся заветные мечты. Здоровья Вам, терпения, настойчивости и упорства, а также неутомимых сил, энтузиазма, уверенности и успеха!

***

Шановні бухгалтери, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо вам вміння, терпіння, правильних звітів, щоб баланс завжди сходився. Нехай вдома все буде, здоров’я і щастя вам!

Володарі фінансів, повелителі дебетів і кредитів, вітаємо вас з вашим професійним святом. Нехай у вас все сходиться, нехай завжди все буде гаразд, нехай буде поменше звітів і робота буде тільки в радість. Бажаємо гарних доходів і завжди хорошого настрою!

***

Поздравляю с Днем бухгалтера. Хочется пожелать невероятного успеха во всех делах, безошибочной и беспрепятственной деятельности, уважения коллег, мира и счастья в семье, высокого достатка, уверенного здоровья и прекрасного настроения.

Бухгалтер — ты, как никто другой, разбираешься в цифрах. Так вот, чтобы счастье сопровождало тебя триста шестьдесят пять дней в году, чтобы двенадцать месяцев было отличное настроение, пятьдесят две недели — без болезней, семь дней в неделю любви и удовольствия! Поздравляю!

Поздравляю с Днем бухгалтера! Пусть в работе всегда будет порядок и стабильный успех, пусть не будет в отчетах погрешностей и ошибок, пусть каждое утро встречается с хорошим настроением и энтузиазмом, высокой целеустремленностью и непобедимой активностью. Мира, счастья, благополучия и прекрасного финансового положения.