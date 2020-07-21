Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади молодіжної політики (№3718). Законопроект пропонує знизити вік молоді до 29 років.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Чинний закон, на думку авторів ініціативи, встановлює широкі вікові рамки (від 14 до 35 років), а це призводить до розпорошення ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді.

Також автори стверджують, що зменшення віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей в перехідний період, протягом якого молодь найбільше потребує підтримки.

Відзначається, що поняття “молодь” в Україні (14-35 років) не збігається з підходом ООН, за яким молоддю вважають людей у ​​віці 15-24 років. В Європейському Союзі молодими визнають людей у ​​віці 13-30 років.

Верхня вікова межа в 35 років встановлюється виключно для молодих сімей для забезпечення їх участі в програмах вирішення житлових питань.