Про це повідомляє прес–служба УАФ.
Уточнюється, що асоціація зупиняє Чемпіонат України з футболу, Кубок України, молодіжні ліги, вищу лігу чемпіонату України серед жіночих команд, Кубок України з футзалу та змагання серед ДЮФЛ.
Водночас також припиняються змагання серед дівочих команд у всіх вікових категоріях.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 7 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.