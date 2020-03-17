Про це повідомляє прес–служба УАФ.

Уточнюється, що асоціація зупиняє Чемпіонат України з футболу, Кубок України, молодіжні ліги, вищу лігу чемпіонату України серед жіночих команд, Кубок України з футзалу та змагання серед ДЮФЛ.

Водночас також припиняються змагання серед дівочих команд у всіх вікових категоріях.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.