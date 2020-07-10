Про це він заявив в ефірі ток-шоу “Право на владу” на 1+1.

“У нас є інформаційна війна кожного дня. І те, що ми сьогодні спостерігаємо, це один з елементів інформаційних війн, які тривають у світі. Вони ідуть дуже потужні, і багато людей на них не звертають увагу, але ці процеси є всередині нашої країни. У нас дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни. І це дуже складно зупинити, тому що вільне суспільство, вільний інтернет, вільні месенджери та канали, які кожного дня з’являються, ну, їх фізично неможливо закрити”, – сказав Данілов.

На відео з 2 год. 11 хв. 32 сек.