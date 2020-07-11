Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Те, що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби. Зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів — це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен. Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії. Відразу після завершення, після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів”, — розповів Степанов.
При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу наразі немає.
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