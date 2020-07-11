В Україні проводять клінічні випробування 4 лікарських засобів для лікування COVID-19. Деякі з них перебувають вже на завершальній стадії.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Те, що стосується клінічних випробувань лікарських засобів, якими можна користуватися при лікуванні коронавірусної хвороби. Зараз у нас зареєстровано 4 клінічні випробування до 4 лікарських засобів — це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен. Вони всі проходять стадії клінічних випробувань, деякі перебувають на завершальній стадії. Відразу після завершення, після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів”, — розповів Степанов.

При цьому він додав, що вакцини від коронавірусу наразі немає.