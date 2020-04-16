Про це повідомляється на сайті фестивалю.

У програмі заявлені вісім фільмів європейських режисерів, вони будуть доступні для безкоштовного перегляду на сайті фестивалю протягом 1 тижня — з 21 по 27 квітня. Так, в рамках онлайн-фестивалю покажуть наступні стрічки:

Анджело / Angelo (2018)

Режисер:Маркус Шляйнцер

Синопсис: Відень, початок XVIII століття. Африканський хлопчик-раб Анджело потрапляє під опіку графині: вона вирішує хрестити його і дати йому освіту. Досягнувши повноліття, Анджело стає знаменитим талісманом віденського двору, поки не вирішує таємно одружитися на білій жінці.

Велика краса / La Grande Bellezza (2013)

Режисер: Паоло Соррентіно

Синопсис: Апатичний і розчарований 65-річний Джеп Гамбарделла – письменник і журналіст, що не розлучається зі склянкою джина з тоніком. Він спостерігає за світським життям Риму – цим парадом впливових, але порожніх і розгублених людей, які справляють на нього гнітюче враження. Запаморочлива картина втрати моральних орієнтирів розгортається в розкішній атмосфері римського літа. Вічне місто схоже на мертву діву.

Король бельгійців / King of the Belgians (2016)

Режисер: Петер Бросенс, Джессіка, Хоуп Вудворт

Синопсис: Король Бельгії Ніколас III любить свою країну, але деякі бельгійці не відповідають йому взаємністю. Щоб посилити авторитет монарха вирішено зняти фільм про королівський візит до Туреччини, проте у розпал зйомок з батьківщини приходять тривожні вісті: Бельгія на межі розколу. Ніколас зобов’язаний терміново врятувати Бельгію від сепаратизму і закінчити зйомки фільму, але, як на зло, всі польоти скасовані через бурю. Королю і його свиті доведеться рухатися сушею, перетинаючи нелегально численні балканські кордони, дегустуючи йогурти і відбиваючись від сербських снайперів. Здається, замість панегірика бельгійці знімуть неймовірний роуд-муві, який змінить всіх, – особливо розквітне король!

Малюк Джо / Little Joe (2019)

Режисер: Джессіка Гауснер

Синопсис: Мати-одиначка Еліс працює старшим агрономом у корпорації з виведення нових видів. Вона створила незвичайну малинову квітку, визначну не тільки своєю красою, але і цілющими властивостями: якщо її тримати при ідеальній температурі, правильно підживлювати і регулярно розмовляти з нею, ця рослина робить свого власника щасливим. Всупереч політиці компанії, Еліс забирає одну з рослин додому як подарунок для власного сина, підлітка Джо. Вони називають її “малюк Джо”, але разом із квіткою починають рости і підозри Еліс: це творіння може бути не такими невинним, як його ім’я.

У моїй кімнаті / In my room (2018)

Режиссер: Ульріх Кьолер

Синопсис: Армін – фрілансер, у якого мало грошей, але багато вільного часу. Він нещасний, але й не мріє про інше життя. Одного разу він прокидається і дізнається, що все людство зникло з лиця землі.

Франц / Frantz (2016)

Режисер: Франсуа Озон

Синопсис: Події відбуваються після закінчення Першої світової війни. Німкеня Анна щодня приходить на могилу свого нареченого Франца, який загинув у Франції. Одного разу вона бачить француза, який теж приніс квіти на могилу її коханого. Поява цього юнака кардинально перевертає життя героїні. В основі сюжету – картина Ернста Любича початку 30-х років минулого століття “Недоспівана колискова”.

Холодна війна / Zimna wojna (2018)

Режиссер: Павел Павліковський

Синопсис: Пристрастна історія кохання між чоловіком і жінкою різного походження та темпераменту, які смертельно несумісні і все ж приречені бути разом. Події відбуваються на тлі Холодної війни 1950-х років у Польщі, Берліні, Югославії та Парижі – неможливі почуття у неможливі часи.

Чемпіони / Campeones (2018)

Режисер: Хав’єр Фессер

Синопсис: Тренер з баскетболу, засуджений до громадських робіт, отримує завдання зробити чемпіонів з команди людей з ментальними порушеннями.

Стрічки будуть супроводжувати коментарі українських кінокритиків Олександра Гусєва і Ані Дацюк, записані в відеоформаті.