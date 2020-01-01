Про це Тягнибок повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“1 січня українська нація згадує 111-й день народження Степана Бандери. Провідника в буремні роки Других визвольних змагань, людини, ім’я якого стало характеристикою свідомих українців”, – пише він.

Тягнибок заявив, що Бандера є “не забронзовіла ідолом, а немеркнучим дороговказом”.

“Тому що більшу частину завдань, поставлених ним, ми так і не довели до кінця. Тому згадуємо величну особистість наставника, вчимося у нього і продовжуємо боротьбу!”, – написав він.

При цьому лідер “Свободи” також запросив усіх приєднатися до Маршу честі, гідності і свободи, присвяченому дню народження Степана Бандери, який пройде по всій Україні.

Уточнюється, що марш в Києві почнеться о 18:00 в парку імені Тараса Шевченка.