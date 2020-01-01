Про це Тягнибок повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“1 січня українська нація згадує 111-й день народження Степана Бандери. Провідника в буремні роки Других визвольних змагань, людини, ім’я якого стало характеристикою свідомих українців”, – пише він.
Тягнибок заявив, що Бандера є “не забронзовіла ідолом, а немеркнучим дороговказом”.
“Тому що більшу частину завдань, поставлених ним, ми так і не довели до кінця. Тому згадуємо величну особистість наставника, вчимося у нього і продовжуємо боротьбу!”, – написав він.
При цьому лідер “Свободи” також запросив усіх приєднатися до Маршу честі, гідності і свободи, присвяченому дню народження Степана Бандери, який пройде по всій Україні.
Уточнюється, що марш в Києві почнеться о 18:00 в парку імені Тараса Шевченка.
- У липні 2016 року Київська міська рада на своєму засіданні проголосував за рішення про перейменування Московського проспекту до проспекту Степана Бандери. Тоді заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що рішення Київської міської ради про перейменування проспекту Ватутіна в проспект Шухевича можна скасувати тільки в судовому порядку. При цьому необхідно довести, що таке рішення було прийнято з порушеннями.