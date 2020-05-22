Сьогодні в Україні вперше відбудуться футбольні матчі після паузи через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Відзначається, що сьогодні, 22 травня, пройдуть три футбольні матчі в Александрії, Києві та Минаї.

Відбудуться товариські гри “Динамо” (Київ) – “Рух” (Львів), “Львів” – “Минай” і “Ворскла” (Полтава) – “Олександрія”.

Уточнюється, що матч між львівським “Рухом” і київським “Динамо” пройде в столиці України о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. У такий же час почнеться матч в Олександрії. Поєдинок між командами “Львів” і “Минай” розпочнеться о 15:00.

Останні матчі Чемпіонату України з футболу до паузи через коронавірус були проведені більш ніж два місяці тому, а саме 15 березня.