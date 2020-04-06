Про це повідомляють #Букви.
На телеканалі “Рада” пройшов урок української мови для учнів 9 класів. Тема уроку: “Розділові знаки в складносурядних і складнопідрядних пропозиціях”.
Як приклади учитель давав пропозиції з творів класиків української літератури, а ще запропонував розібрати рядки з пісень американської співачки Біллі Айліш.
Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 6 квітня 2020 р.
Так, за класами закріплено такі телеканали:
- 5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
- 6 клас – ZOOM та News One
- 7 клас – ZIK
- 8 клас – Індиго та УНІАН
- 9 клас – Рада та UA:Культура
- 10 клас – UA:Перший
- 11 клас – М1
Ще уроки можна переглядати на YouTube-каналі Міносвіти. Всі уроки також транслюватиме мeдіасервіс MEGOGO.
- 30 березня Президент України Володимир Зеленський анонсував проєкт “Всеукраїнська школа онлайн”.