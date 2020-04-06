Про це повідомляють #Букви.

На телеканалі “Рада” пройшов урок української мови для учнів 9 класів. Тема уроку: “Розділові знаки в складносурядних і складнопідрядних пропозиціях”.

Як приклади учитель давав пропозиції з творів класиків української літератури, а ще запропонував розібрати рядки з пісень американської співачки Біллі Айліш.

 

Опубліковано Телеканал “Рада” Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Так, за класами закріплено такі телеканали:

Ще уроки можна переглядати на  YouTube-каналі Міносвіти. Всі уроки також транслюватиме мeдіасервіс MEGOGO.

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