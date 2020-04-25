На державному випробувальному полігоні в Одеській області пройшли випробування високоточної ракети "Вільха-М".

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

“За активної участі фахівців Збройних сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми. На державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети “Вільха-М”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що з першого ж пуску високоточний 300 мм реактивний боєприпас “Вільха-М” потрапив точно в ціль.

“Вільха-М”: Першим пострілом точно в ціль! Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Субота, 25 квітня 2020 р.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив у Facebook, що державне конструкторське бюро “Луч” вдалими запусками завершило попередні випробування ракетної системи залпового вогню “Вільха-М”.

“Дистанція і радіус враження цілей відповідали всім поставленим тактико-технічним завданням. Дальність польоту ракети склала понад 110 кілометрів. Вогневі випробування проводилися на військовому полігоні під Одесою”, – написав Данілов.

Він наголосив, що після прийняття на озброєння ЗСУ система залпового вогню “Вільха-М” буде найпотужнішим за дальністю ураження озброєнням сухопутного базування.

Пуск та потрапляння у ціль “Вільха-М” Потрапляння точно у ціль з першого пуску. Відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу “Вільха-М” – сам пуск та потрапляння у ціль. Більше дивіться на каналі Військового телебачення у програмі ProВійсько www.youtube.com/ctrsTVua Опубліковано Військове телебачення України Субота, 25 квітня 2020 р.

“Вільха-М” – проєкт створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України по замкнутому циклу. Ракета “Вільха-М” – розробка конструкторів державного підприємства “Державне Київське конструкторське бюро “Луч” у співпраці з іншими державними і приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.