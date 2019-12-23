У 2020 році в Україні заплановано аудит 740-ка професійно-технічних училищ.

Про це повідомляє прес-служба міністерства науки і освіти.

Відзначається, що метою проведення аудиту є покращення системи освіти.

Міністерством освіти буде складена мапа закладів професійної освіти, будуть визначені кращі училища.

За словами заступника міністра освіти Петра Коржівського, такий аудит потрібно для того, щоб зрозуміти об’єктивний стан справ в профосвіті.

“Поставивши всіх в однакові умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш здібних і ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим управлінцям по організації роботи мережі. Як результат, конкурентні заклади зможуть отримувати більше ресурсів для розвитку і підготовки учнів”, – заявив він .

Також Коржевський розповів, що в анкеті аудиту буде інформація про стан приміщень, самі заклади, обладнання, кількість викладачів і учнів, а також динаміку працевлаштування випускників.