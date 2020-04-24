Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл”, – заявив він.
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За допомогою такої діагностики в МОЗ розраховують побачити, скільки українців реально перехворіли COVID-19 і у скількох є імунітет.
Але наразі виробництво ІФА-тестів ще не запущено, тому що “вони тільки проходять випробування”. Це має бути тест на специфічні антитіла.
Якщо вдасться їх використовувати, то Україна буде “п’ятою країною в світі”, де їх застосовуватимуть.
Пояснюючи, чому не можна використовувати ПЛР-тести (за методом полімеразної ланцюгової реакції) на постійній основі, Ляшко зазначив, що при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.
Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції “антиген-антитіло”. Комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв’язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими.
До переваг методу відносять низьку ціну, стабільність реагентів, простоту реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.
- В Україні станом на ранок 23 квітня було зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 578 нових випадків, що стало рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- Пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікують 3–8 травня. Тому карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.