Найближчим часом в Україні буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу COVID-19, яке визначає наявність імунітету.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл”, – заявив він.

На відео з 1 години 17 хвилин

За допомогою такої діагностики в МОЗ розраховують побачити, скільки українців реально перехворіли COVID-19 і у скількох є імунітет.

Але наразі виробництво ІФА-тестів ще не запущено, тому що “вони тільки проходять випробування”. Це має бути тест на специфічні антитіла.

Якщо вдасться їх використовувати, то Україна буде “п’ятою країною в світі”, де їх застосовуватимуть.

Пояснюючи, чому не можна використовувати ПЛР-тести (за методом полімеразної ланцюгової реакції) на постійній основі, Ляшко зазначив, що при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.

Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції “антиген-антитіло”. Комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв’язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими.

До переваг методу відносять низьку ціну, стабільність реагентів, простоту реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.