В Україні станом на ранок 10 березня перевіряють чотири підозри на коронавірус COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, в Україні поки зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

“Загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19. Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження”, – наголошується в повідомленні.

Станом на 10 березня в світі було зареєстровано 114 тисяч 219 випадків захворювання COVID-19, з них 4024 закінчилися смертю. За межами Китаю зафіксовано 33 тис. 295 випадків у 103 країнах (територіях/регіонах).

У Європі зареєстровано 15 тисяч 114 випадків захворювання COVID-19 і 529 летальних випадків.

У зв’язку з поширенням вірусу в МОЗ рекомендують українцям тимчасово утриматися від поїздок до країн, найбільш уражених вірусом (зокрема, до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В‘єтнаму, Республіки Корея, Японії, Ірану).

Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

• часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами;

• під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою серветкою, уникати тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

• якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше звернутися до лікаря і повідомити йому історію подорожей;

• не вживати в їжу сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Про те, що в Україні поки підтверджений тільки один випадок зараження, заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Станом на сьогодні в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусною інфекцією – минулого тижня в Чернівецькій області. Людина знаходиться в інфекційній лікарні, на ізоляції. Його стан стабільний. Ніяких симптомів погіршення стану немає. Протягом вихідних було досліджено 20 зразків від людей, у яких була або підозра на коронавірусну інфекцію, або вони контактували із зараженою людиною. Всі зразки негативні… Зараз у вірусологічній лабораторії Центру громадського здоров’я знаходяться ще 4 зразки”, – зазначив він.

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