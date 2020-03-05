Станом на четвер, 5 березня, в Україні перевіряють ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.

Про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Додатково досліджуються зараз у лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії”, – наголосив він.

Коментуючи випадок зараження в Чернівцях, Ляшко заявив, що стан хворого є стабільним.

“Як ви знаєте, ми маємо перший випадок реєстрації коронавірусної інфекції в місті Чернівці. Хворому надається допомога. Його стан є стабільним. З усіма контактними особами працюють місцеві епідеміологи. Вони знаходяться під медико-санітарним наглядом”, – розповів він.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.