Про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Додатково досліджуються зараз у лабораторії ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії”, – наголосив він.
Коментуючи випадок зараження в Чернівцях, Ляшко заявив, що стан хворого є стабільним.
“Як ви знаєте, ми маємо перший випадок реєстрації коронавірусної інфекції в місті Чернівці. Хворому надається допомога. Його стан є стабільним. З усіма контактними особами працюють місцеві епідеміологи. Вони знаходяться під медико-санітарним наглядом”, – розповів він.
Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари».
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.
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