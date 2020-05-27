Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.
Це, зокрема, пов’язано з припиненням клінічних випробувань препарату Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
Група повинна зібратися цього тижня.
“Ми відстежуємо все, що відбувається в світі. На цьому тижні буде збиратися робоча група… З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, з урахуванням того, що відбувається в світі, в США, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть приймати рішення, яке потім буде представлено мені на затвердження. Яким буде це рішення – повинні визначити виключно фахівці”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що робоча група складається “з провідних фахівців”.
“Хочу наголосити, що вона складається з провідних фахівців, які є в Україні, різних спеціальностей. В першу чергу це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи”, – розповів очільник МОЗ.
(На відео – з 14:30)
Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохін в якості ліків від коронавірусу. Це пов’язано з дослідженнями, згідно з якими гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні COVID-19, проте може завдавати шкоди.
- Раніше в Україну почали постачати препарат з діючою речовиною гідроксихлорохін, що використовується для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Головна лікарка Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко повідомляла, що препарат плаквеніл, рекомендований протоколом Міністерства охорони здоров’я при лікуванні від коронавірусної інфекції COVID-19, насправді в багатьох випадках став причиною серйозних ускладнень.