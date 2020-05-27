Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

Це, зокрема, пов’язано з припиненням клінічних випробувань препарату Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Група повинна зібратися цього тижня.

“Ми відстежуємо все, що відбувається в світі. На цьому тижні буде збиратися робоча група… З урахуванням останніх рекомендацій ВООЗ, з урахуванням того, що відбувається в світі, в США, в Європі, з урахуванням нашого досвіду використання цього лікарського засобу, вони будуть приймати рішення, яке потім буде представлено мені на затвердження. Яким буде це рішення – повинні визначити виключно фахівці”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що робоча група складається “з провідних фахівців”.

“Хочу наголосити, що вона складається з провідних фахівців, які є в Україні, різних спеціальностей. В першу чергу це анестезіологи, епідеміологи, інфекціоністи, ендокринологи, кардіологи”, – розповів очільник МОЗ.

(На відео – з 14:30)

Як відомо, Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохін в якості ліків від коронавірусу. Це пов’язано з дослідженнями, згідно з якими гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні COVID-19, проте може завдавати шкоди.