В Україні продовжує зростати кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19. Так, за добу показник збільшився ще на 270 випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, станом на 9:00 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед 270 нових випадків COVID-19 діагностували ще у 64 медиків.

“Протягом доби на території України підтверджено методом ПЛР 270 осіб, які захворіли на COVID-19, з них 64 медпрацівника. Госпіталізовано 69 осіб, з них троє дітей”, – заявив він.

В цілому з початку епідемії на території України коронавірус був підтверджений у 594 медпрацівників.

За словами міністра, на апаратах штучної вентиляції легенів наразі знаходяться чотири людини (серед них немає дітей і медиків).

За добу було підтверджено одужання ще 22 осіб, в тому числі трьох медпрацівників. Таким чином, кількість тих, хто одужав, зросла з 97 до 119 осіб.

Померло п’ять людей: дітей або медпрацівників серед них немає. Кількість летальних випадків зросла до 98.

Ситуація з COVID-19 по областях наступна:

• Вінницька область – 200 випадків; 8 пацієнтів одужали;

• Волинська область – 80 випадків, з яких 3 летальні; 3 пацієнта одужали;

• Дніпропетровська область – 71 випадок; 8 осіб одужали;

• Донецька область – 12 випадків, з яких 1 летальний; 1 пацієнт одужав;

• Житомирська область – 112 випадків; 3 людини померли;

• Закарпатська область – 99 випадків; 4 летальних випадки; 12 осіб одужали;

• Запорізька область – 89 випадків, з яких 1 летальний; 11 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 332 випадки; померли 26 осіб; 16 одужали;

• місто Київ – 551 випадок; померли 10 осіб;

• Київська область – 224 випадки, з яких 7 летальних; 11 одужали;

• Кіровоградська область – 144 випадки, з яких 7 летальних;

• Львівська область – 136 випадків: 5 людей померли, 6 одужали;

• Луганська область – 3 випадки;

• Миколаївська область – 5 випадків;

• Одеська область – 69 випадків, з яких 1 летальний;

• Полтавська область – 26 випадків;

• Рівненська область – 134 випадки, з яких 7 летальних; 8 осіб одужали;

• Сумська область – 74 випадки, з яких 4 летальних; 2 людини одужали;

• Тернопільська область – 280 випадків; 5 людей померли, 8 одужали;

• Харківська область – 14 випадків;

• Херсонська область – 34 випадки, з яких 1 летальний;

• Хмельницька область – 22 випадки, з яких 2 летальних; 3 пацієнта одужали;

• Черкаська область – 105 випадків, з яких 2 летальних, 1 пацієнт одужав;

• Чернівецька область – 546 випадків; 8 людей померли, 21 одужав;

• Чернігівська область – 10 випадків, з яких 1 летальний.

На амбулаторному лікуванні перебувають 1907 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1248 людей, з них 52 дитини.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловік і 47 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86 %).