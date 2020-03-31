Відповідна постанова, підписана заступником міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшко, оприлюднена на сайті МОЗ.
Ринки можуть працювати при дотриманні наступних умов:
1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;
2) перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку;
3) передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.
Крім того, необхідно забезпечити персонал і покупців засобами індивідуального захисту, а також забезпечити можливість дотримання протиепідемічних заходів.
Стосовно ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
- Представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявляв, що за ходіння українців вулицями без медичних масок, а також за приготування шашликів на природі – немає підстав для штрафу.
- По всій Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування заражених коронавірусом Covid-19.