Міністерство охорони здоров'я визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.

Відповідна постанова, підписана заступником міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшко, оприлюднена на сайті МОЗ.

Ринки можуть працювати при дотриманні наступних умов:

1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів;

2) перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку;

3) передбачена можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Крім того, необхідно забезпечити персонал і покупців засобами індивідуального захисту, а також забезпечити можливість дотримання протиепідемічних заходів.

Стосовно ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше 3 метрів.