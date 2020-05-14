В Україні дозволили роботу непродовольчих ринків

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.
Рішення набуде чинності після опублікування.
- В Україні з 22 травня почне працювати громадський транспорт, дитсадки, готелі.
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).