Covid-19 Україна

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В Україні дозволили роботу непродовольчих ринків

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Четвер, 14 травня 2020, 15:21

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Уряду, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Теги: Кабінет Міністрів, карантин

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