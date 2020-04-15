В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 10 людей (кількість летальних випадків зросла з 98 до 108). Одужали ще 24 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла з 119 до 143 осіб).

“Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірус виявлено у всіх областях України:

• Вінницька область – 241 випадок;

• Волинська область – 100 випадків;

• Дніпропетровська область – 74 випадки;

• Донецька область – 12 випадків;

• Житомирська область – 130 випадків;

• Закарпатська область – 110 випадків;

• Запорізька область – 99 випадків;

• Івано-Франківська область – 356 випадків;

• Кіровоградська область – 192 випадки;

• місто Київ – 612 випадків;

• Київська область – 230 випадків;

• Львівська область – 152 випадки;

• Луганська область – 4 випадки;

• Миколаївська область – 14 випадків;

• Одеська область – 70 випадків;

• Полтавська область – 27 випадків;

• Рівненська область – 173 випадки;

• Сумська область – 77 випадків;

• Тернопільська область – 287 випадків;

• Харківська область – 25 випадків;

• Херсонська область – 41 випадок;

• Хмельницька область – 34 випадки;

• Чернівецька область – 589 випадків;

• Черкаська область – 105 випадків;

• Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня в Центр надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.