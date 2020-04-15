Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 10 людей (кількість летальних випадків зросла з 98 до 108). Одужали ще 24 пацієнта (кількість тих, хто одужав, зросла з 119 до 143 осіб).
“Станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірус виявлено у всіх областях України:
• Вінницька область – 241 випадок;
• Волинська область – 100 випадків;
• Дніпропетровська область – 74 випадки;
• Донецька область – 12 випадків;
• Житомирська область – 130 випадків;
• Закарпатська область – 110 випадків;
• Запорізька область – 99 випадків;
• Івано-Франківська область – 356 випадків;
• Кіровоградська область – 192 випадки;
• місто Київ – 612 випадків;
• Київська область – 230 випадків;
• Львівська область – 152 випадки;
• Луганська область – 4 випадки;
• Миколаївська область – 14 випадків;
• Одеська область – 70 випадків;
• Полтавська область – 27 випадків;
• Рівненська область – 173 випадки;
• Сумська область – 77 випадків;
• Тернопільська область – 287 випадків;
• Харківська область – 25 випадків;
• Херсонська область – 41 випадок;
• Хмельницька область – 34 випадки;
• Чернівецька область – 589 випадків;
• Черкаська область – 105 випадків;
• Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 квітня в Центр надійшло 1213 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Станом на ранок 14 квітня в Україні було зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 270 нових випадків.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.