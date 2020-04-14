Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.
“За останні два тижні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75 % до 55 %). Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25 % опитаних”, – йдеться в дослідженні.
61 % опитаних заявили, що введені владою заходи із боротьби з коронавірусом є оптимальними. Ще 17 % стверджують, що вони занадто м’які, а 15 % переконані, що заходи дуже жорсткі.
Як відзначають соціологи, за останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи дуже м’якими (з 28 до 17 %). Водночас зросла кількість тих, хто вважає їх занадто жорсткими (з 7 до 15 %).
Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому в зв’язку з карантином. Третина відзначили, що дотримуються часткових обмежень. І лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Найчастіше про повне самообмеження заявляли жителі Заходу і Центру, жінки і представники старшої вікової групи.
Незважаючи на карантин, 19 % опитаних відзначили, що виходять з дому кілька разів на день, 29 % – один раз на день. Водночас 42 % заявили, що виходять тільки раз на кілька днів, 10 % – взагалі намагаються не виходити.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що рішення про ослаблення карантину в Україні буде прийматися вже після Великодня – “ближче до 24 квітня”, коли закінчується термін введених раніше обмежувальних заходів.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- За словами Віктора Ляшка, наразі Україна рухається за оптимістичним сценарієм поширення коронавірусу COVID-19, який передбачає інфікування не більше 2 % населення.