В Україні за два тижні на 20 % скоротилася кількість прихильників штрафів для порушників умов карантину.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 10-12 квітня 2020 року.

“За останні два тижні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за запровадження штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75 % до 55 %). Жорсткіші заходи щодо порушників карантину, аж до позбавлення волі, підтримують лише 25 % опитаних”, – йдеться в дослідженні.

61 % опитаних заявили, що введені владою заходи із боротьби з коронавірусом є оптимальними. Ще 17 % стверджують, що вони занадто м’які, а 15 % переконані, що заходи дуже жорсткі.

Як відзначають соціологи, за останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи дуже м’якими (з 28 до 17 %). Водночас зросла кількість тих, хто вважає їх занадто жорсткими (з 7 до 15 %).

Більше половини опитаних заявили, що обмежили вихід з дому в зв’язку з карантином. Третина відзначили, що дотримуються часткових обмежень. І лише кожен десятий зазначив, що не дотримується карантину. Найчастіше про повне самообмеження заявляли жителі Заходу і Центру, жінки і представники старшої вікової групи.

Незважаючи на карантин, 19 % опитаних відзначили, що виходять з дому кілька разів на день, 29 % – один раз на день. Водночас 42 % заявили, що виходять тільки раз на кілька днів, 10 % – взагалі намагаються не виходити.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.