Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“У Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелося заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі”, – зазначив він.
Гончарук уточнив, що до кінця цього місяця послуга стане доступною ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
Прем’єр нагадав, що послуга “є-Малятко” дозволяє батькам звернутися за допомогою тільки з однією заявою і отримати 10 послуг. Отримати їх можна в пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.
Йдеться про наступні послуги:
• державна реєстрація народження дитини;
• реєстрації місця проживання дитини, що народилася;
• призначення допомоги при народженні дитини;
• реєстрація новонародженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
• реєстрація новонародженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
• отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;
• походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
• визначення приналежності дитини до громадянства України;
• присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
• призначення допомоги багатодітним сім’ям.
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