В Україні батьки новонародженого вперше скористалися комплексною послугою "є-Малятко": в Харківському міському перинатальному центрі вони отримали 6 послуг за однією заявою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“У Харківському міському перинатальному центрі батьки новонародженої дитини вперше отримали 6 необхідних послуг лише за 1 заявою. За такою умовою їм не довелося заповнювати 37 форм та витрачати купу часу на ходіння по кабінетах. Зробили вони це за декілька хвилин у самому центрі”, – зазначив він.

Гончарук уточнив, що до кінця цього місяця послуга стане доступною ще в 10 українських містах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Івано-Франківську, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.

Прем’єр нагадав, що послуга “є-Малятко” дозволяє батькам звернутися за допомогою тільки з однією заявою і отримати 10 послуг. Отримати їх можна в пологовому будинку або онлайн на сайті “Дія”.

Йдеться про наступні послуги:

• державна реєстрація народження дитини;

• реєстрації місця проживання дитини, що народилася;

• призначення допомоги при народженні дитини;

• реєстрація новонародженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

• реєстрація новонародженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

• походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

• визначення приналежності дитини до громадянства України;

• присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

• призначення допомоги багатодітним сім’ям.