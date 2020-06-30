У зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

“Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн”, – йдеться в повідомленні.

Так, для пенсіонерів, які не працюють, зросте розмір мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж. Зокрема, мінімальний розмір пенсії за віком з 1 липня складе 1712 грн, а максимальний розмір виплати – 17 120 грн.

Також незалежно від того, працює людина чи ні, зростуть розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

У той же час в Пенсійному фонді відзначають, що розмір підвищення пенсії в результаті перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюються від прожиткового мінімуму.

Також у відомстві відзначають, що перерахунок проведено в автоматичному режимі, а виплата перерахованих пенсій буде проводитися з 4 липня.

Мінімальний прожитковий мінімум: для працездатних осіб – 2197 грн, для дітей до 6 років – 1859 грн, для дітей від 6 до 18 років – 2318 грн, для осіб, які втратили працездатність – 1712 закарпатцям грн.