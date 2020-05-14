Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Наступний етап ми бачимо з 22 травня”, – заявив він.
Планується дозволити:
• проведення спортивних змагань без глядачів;
• відкриття готелів, крім хостелів, без функціонування ресторанів і спортивних залів;
• проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);
• роботу громадського транспорту;
• роботу дошкільних навчальних закладів (дитсадків).
Степанов наголосив, що відновлення функціонування всього перерахованого можливе тільки при дотриманні протиепідемічних правил:
• масочного режиму;
• соціальної дистанції;
• дезінфекції антисептиками рук та іншого.
Це буде прописано у відповідній постанові Уряду.
“Під кожну подію будуть розроблені дуже чіткі критерії: як саме користуватися транспортом або проводити спортивні змагання. Ми будемо вимагати дотримання цих правил, оскільки мова йде про життя і здоров’я українців”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 7:30)
- Міністерство охорони здоров’я розробило детальний план виходу з карантину, який розділений на 4 етапи. Кожному з них відповідають певні критерії і пом’якшення.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).