Другий етап пом'якшення карантину в Україні, запланований на 22 травня, передбачає відкриття готелів, відновлення роботи дошкільних установ і спортивних змагань, але без глядачів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Наступний етап ми бачимо з 22 травня”, – заявив він.

Планується дозволити:

• проведення спортивних змагань без глядачів;

• відкриття готелів, крім хостелів, без функціонування ресторанів і спортивних залів;

• проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);

• роботу громадського транспорту;

• роботу дошкільних навчальних закладів (дитсадків).

Степанов наголосив, що відновлення функціонування всього перерахованого можливе тільки при дотриманні протиепідемічних правил:

• масочного режиму;

• соціальної дистанції;

• дезінфекції антисептиками рук та іншого.

Це буде прописано у відповідній постанові Уряду.

“Під кожну подію будуть розроблені дуже чіткі критерії: як саме користуватися транспортом або проводити спортивні змагання. Ми будемо вимагати дотримання цих правил, оскільки мова йде про життя і здоров’я українців”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 7:30)