В Україні з початку 2020 офіційно зареєстровано 5256 випадків ВІЛ-інфекції, 1501 випадок СНІДу та 733 смерті, зумовлені СНІДом, серед громадян України та 18 випадків ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Так, з ініціативи World Health Organization (WHO), третю неділю травня – це день, коли світ згадує людей, які померли від СНІДу.

Тільки в квітні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано тисяча п’ятьдесят три випадки ВІЛ-інфекції, 309 випадків СНІДу і 157 смертей, обумовлених СНІДом; один випадок ВІЛ-інфекції серед іноземців.

Медики наголошують на важливості ранньої антиретровірусної терапії.

“За останні п’ять років країна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних осіб. Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 000 до 102 000 осіб), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%”, – зазначається в повідомленні.

У цьому році понад 207 млн грн виділено на фінансування послуг з профілактики вірусу імунодефіциту людини.