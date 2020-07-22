З початку спалаху коронавірусу COVID-19 в Україні він був виявлений у 225 вагітних жінок, дві з них померли.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

“Звертаю увагу на те, що серед майже 61 тисячі підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Україні зафіксовано коронавірус у 225 вагітних жінок. Це становить 0,4 % від усіх захворілих”, – повідомила Микичак.

Вона уточнила, що найбільше випадків зараження коронавірусом серед вагітних жінок зафіксовано: в Рівненській області, Києві, Закарпатській, Київській, Чернівецькій, Волинській і Тернопільській областях.

У Рівненській області та місті Києві було підтверджено 32 випадки.

Згідно з даними обласних лабораторних центрів МОЗ України, за чотири місяці епідемії були госпіталізовані 92 вагітні з COVID-19 (41 % від усіх хворих на коронавірус вагітних жінок).

Шість жінок перебували в реанімації у важкому стані.

“На превеликий жаль, ми втратили двох вагітних жінок із діагнозом коронавірусна інфекція. Одна така материнська смерть в Івано-Франківській області, друга – кілька днів тому у Львівській області”, – заявила Микичак.

(На відео – з 19:00)