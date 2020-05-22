Про це повідомляє пресслужба МВС.
“На засіданні уряду 20 травня ухвалено рішення про наступний етап поступового пом’якшення карантинних заходів. Відтак, з 22 травня сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема:
- з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб;
- за умови відсутності явних ознак ГРВІ;
- в одягнених на обличчі захисних масках.
“Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит”, – повідомили у МВС.
Там також нагадали, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.