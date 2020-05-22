Відсьогодні в Україні сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“На засіданні уряду 20 травня ухвалено рішення про наступний етап поступового пом’якшення карантинних заходів. Відтак, з 22 травня сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця послуга буде надаватися з дотриманням обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів, зокрема:

з одночасним перебуванням в авто не більше двох осіб;

за умови відсутності явних ознак ГРВІ;

в одягнених на обличчі захисних масках.

“Особі, яка бажає скласти практичний іспит з навичок керування транспортними засобами, необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит”, – повідомили у МВС.

Там також нагадали, що результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.