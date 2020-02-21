Кількість українців, які вважають, що справи в країні розвиваються в неправильному напрямку, за півроку зросла в три рази: до 53 % (в порівнянні з 17 % у вересні 2019 року).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.

Так, 25,4 % респондентів заявили, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57 %, у грудні 2019-го – 44 %).

У той же час 53 % опитаних висловили думку, що події розвиваються в неправильному напрямку (у вересні 2019 року так вважали лише 17 %, а в грудні – вже 36 %).

“Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору”, – відзначають соціологи.

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.