У п'ятницю, 27 березня, в Україні відбудеться перший онлайн-мітинг на підтримку української культури.

Згідно з повідомленням організаторів, мітинг під назвою “Ні – знищенню культури!” стартує о 15:00 (спочатку він планувався на 12:00).

В умовах карантину захід буде проведено онлайн в форматі zoom-конференції.

Мітинг спрямований на захист культури і організований у зв’язку із наміром Уряду урізати фінансування низки напрямків.

“Міністерство фінансів планує урізати фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Зокрема, фінансування хочуть позбавити Держкіно, Український культурний фонд, Інститут книги, туризм тощо. Це означає повний крах української культури і знищення не тільки тих здобутків, які маємо на даний час, а й усіх майбутніх. У цій ситуації ми не можемо мовчати. Навіть зараз, в умовах карантину, ми маємо показати, що нас багато і ми не дозволимо знищити українську культуру”, – зазначається на Facebook-сторінці заходу.

В акції візьмуть участь відомі діячі української культури і небайдужі громадяни.

Приєднатися до акції можна 27 березня в 15:00 за посиланням https://zoom.us/j/780700054.

Учасникам пропонується заздалегідь підготувати аркуші паперу з гаслом “Ні – знищенню культури!” і тим самим продемонструвати свою незгоду з рішенням про позбавлення фінансування культурних галузей України.