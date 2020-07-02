В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з фізики

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Для участі у тестуванні зареєстровано понад 28 тисяч випускників.
Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.
Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.
Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
Окрім того, учасникам рекомендовано взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.
Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.
- 25 червня в Україні тестуванням з математики почалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
- 30 червня, в Україні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.
- Раніше повідомлялося, що показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).