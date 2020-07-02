В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з фізики

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 28 тисяч випускників.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Окрім того, учасникам рекомендовано взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.