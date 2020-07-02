Covid-19 Україна

оновлено 02.07.2020 о 07:02

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В Україні сьогодні відбудеться ЗНО з фізики

У четвер, 2 липня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.

Четвер, 2 липня 2020, 07:31

Фото: prm.ua

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у тестуванні зареєстровано понад 28 тисяч випускників.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Окрім того, учасникам рекомендовано взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Теги: абитуриенты, ВНО, образование, физика

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