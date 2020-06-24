Медіаекспертка Інституту масової інформації Ірина Земляна вважає, що в Україні сексистські скандали нічим не закінчуються. А люди, які говорять про це, можуть стикатися з "хейтом".

Про це Ірина Земляна заявила в коментарі #Буквам.

Вона заявила, що розчарована риторикою Аллахвердієвої у відповідь на “вибачення Корнієнка та Арахамії”: “Вона повинна була сказати, що такі висловлювання на адресу будь-якої людини, будь-якої статі є неприпустимими не тільки з вуст політиків, а й будь-кого. І перше, що народна депутатка мала зробити – засудити ці слова”.

Ірина Земляна зазначила, що вона з колегою дуже часто стикається з “хейтом” у соцмережах, коли вони коментують сексистські висловлювання політиків.

Щодо самих Олександра Корнієнка і Давида Арахамії, то “вони повинні були щиро перепросити”.

“Найбільші чини нашої держави показують поганий приклад. Це і Янукович, і Порошенко, і ось зараз Зеленський. Зеленський також дозволяє собі сексистські висловлювання. Згадаймо про “жінок як бренд”. Він також дозволяв собі сексистські висловлювання і щодо Михайла Ткача – називав його “хлопчиком”. Люди повинні пам’ятати, що сексизм буває не лише проти жінок, але і чоловіків. Другий момент – це те, що немає якогось морального кодексу для депутатів і депутаток. Немає внутрішнього партійного кодексу недискримінації, які є в багатьох розвинених країнах, організаціях. У нас ніхто цим не займається”, – зазначила Ірина Земляна.

За її словами, в Україні такі сексистські скандали нічим не закінчуються.

Раніше директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк заявила, що публікація народної депутатки Ірини Аллахвердієвої у відповідь на сексистські висловлювання лідерів “Слуги народу” виглядає як виправдання для них.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені й звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”. Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба, так, баба, так”.