Якщо б карантин не послабили з 11 травня, а продовжили б його ще місяць, то кількість нових захворювань впала б до нуля чи до поодиноких випадків.

Таку думку висловив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв’ю виданню “Український інтерес”.

За його словами, в Україні зараз відбувається сплеск епідемії коронавірусу, й імовірність захворіти зараз вдвічі більша, аніж в період суворого карантину.

“На жаль, цей сплеск уже відбувся. Імовірність захворіти зараз приблизно вдвічі вища, ніж під час суворого карантину. Якщо б карантин не послабили з 11 травня, а він продовжувався б ще місяць, то кількість нових захворювань впала б до нуля чи до поодиноких випадків”, – сказав Паніотто. Додавши, що 80% населення готові були ще місяць бути на карантині.

На думку експерта, послаблення карантину люди розцінили ледь не як його повне скасування, що призвело до стрімкого поширення хвороби.

“На жаль, послаблення карантину люди сприйняли мало не як його повну відміну. До 21 травня прогноз і реальні дані збігалися, але потім почалося зростання (не відразу з 11 травня, а з деяким запізненням, тому що хвороба має довгий інкубаційний період). Наше дослідження показало, що 60% населення виходило з дому протягом тижня більше, ніж раз на день, сиділо постійно вдома лише 10%”, – наголосив соціолог.

В Україні за добу підтвердили 994 нових випадки COVID-19, що є найвищим добовим показником з початку епідемії в нашій країні.

11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.

З п’ятниці, 22 травня, в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Дозволили спортивні змагання та релігійні заходи.