Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він уточнив, що світова статистика летальних випадків від коронавірусу наразі становить близько 5 % (4884 випадки на добу). В Україні ж смертність становить 2,5 %.
“Якщо подивитися по летальності, то в світі ми маємо 4884 випадки за добу. Летальність світова становить 5 %. В Україні ми маємо 2,5 %. Для порівняння, в Італії – 11 %, а в Іспанії – 9 %. У Німеччині відсоток нижчий”, – наголосив Ляшко.
Він зазначив, що кількість випадків зараження коронавірусом у світі незабаром перевищить мільйон.
“Якщо подивитися на світову статистику, то в світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків”, – зазначив заступник міністра.
(На відео – з 2:18)
Оприлюднена Ляшком інформація збігається з даними, які наводить у своєму останньому звіті від 1 квітня Всесвітня організація охорони здоров’я. Так, згідно з цим документом, світова смертність становить близько 5 %. В Італії смертність становить понад 11 %, в Іспанії – приблизно 8,7 %, в Німеччині – трохи більше 1 %, у Франції – 6,8 %, в Британії – понад 7 %, в Україні – 2,5 %.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.