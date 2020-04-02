Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз вдвічі менша, ніж у світі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він уточнив, що світова статистика летальних випадків від коронавірусу наразі становить близько 5 % (4884 випадки на добу). В Україні ж смертність становить 2,5 %.

“Якщо подивитися по летальності, то в світі ми маємо 4884 випадки за добу. Летальність світова становить 5 %. В Україні ми маємо 2,5 %. Для порівняння, в Італії – 11 %, а в Іспанії – 9 %. У Німеччині відсоток нижчий”, – наголосив Ляшко.

Він зазначив, що кількість випадків зараження коронавірусом у світі незабаром перевищить мільйон.

“Якщо подивитися на світову статистику, то в світі вже зареєстровано понад 940 тис. випадків, плюс 78 тис. випадків за добу. З такими темпами сьогодні світова пандемія перейде в мільйон випадків”, – зазначив заступник міністра.

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(На відео – з 2:18)

Оприлюднена Ляшком інформація збігається з даними, які наводить у своєму останньому звіті від 1 квітня Всесвітня організація охорони здоров’я. Так, згідно з цим документом, світова смертність становить близько 5 %. В Італії смертність становить понад 11 %, в Іспанії – приблизно 8,7 %, в Німеччині – трохи більше 1 %, у Франції – 6,8 %, в Британії – понад 7 %, в Україні – 2,5 %.