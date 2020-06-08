Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.
Ключові правила:
- допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
- на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
- 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
- допуск на ринок лише в захисній масці;
- проведення дезінфекції поверхонь;
- інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.
“Пом’якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутися”, – підкреслив Ляшко.
Нагадаємо, що з 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.
Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.