В Україні пом'якшили протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Ключові правила:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок лише в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

“Пом’якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил вихід з карантину може затягнутися”, – підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, що з 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.

Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.