Про це він заявив в ефірі “Свобода слова” на ICTV.
“Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність”, – сказав Ляшко.
За його словами, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. У той же час, зазначив Ляшко, було виявлено численні порушення і зловживання, які змусили скасувати дозвіл.
“Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення”, – наголосив санлікар.
На видео с 38 мин. 40 сек.
- Раніше повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.
- В Україні на COVID-19 вже захворіло понад 3 тис. осіб.