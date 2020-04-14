Про це він заявив в ефірі “Свобода слова” на ICTV.

“Із завтрашнього дня моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність”, – сказав Ляшко.

За його словами, дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах. У той же час, зазначив Ляшко, було виявлено численні порушення і зловживання, які змусили скасувати дозвіл.

“Хоча було чітко прописано, коли можна відкривати, як керівництво ринку повинно забезпечити як і відвідувачів, так і працівників ринку засобами індивідуального захисту, але ми маємо шалені порушення”, – наголосив санлікар.

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