Про це в Facebook повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики й завершиться 10 серпня тестуванням з хімії.

Повний графік тестувань:

  • 24 липня – фізика;
  • 28 липня – математика;
  • 29 липня – іспанська мова;
  • 30 липня – французька мова;
  • 31 липня – німецька мова;
  • 3 серпня – англійська мова;
  • 4 серпня – українська мова та література;
  • 5 серпня – біологія;
  • 6 серпня – історія України;
  • 7 серпня – географія;
  • 10 серпня – хімія.

Результати будуть відомі 14 серпня.

  • Раніше, 17 липня, завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.