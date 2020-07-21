Про це в Facebook повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
Додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики й завершиться 10 серпня тестуванням з хімії.
Повний графік тестувань:
- 24 липня – фізика;
- 28 липня – математика;
- 29 липня – іспанська мова;
- 30 липня – французька мова;
- 31 липня – німецька мова;
- 3 серпня – англійська мова;
- 4 серпня – українська мова та література;
- 5 серпня – біологія;
- 6 серпня – історія України;
- 7 серпня – географія;
- 10 серпня – хімія.
Результати будуть відомі 14 серпня.
- Раніше, 17 липня, завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.